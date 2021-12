Detran prorroga inscrições para seleção via Reda em Salvador

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) prorrogou o prazo para as inscrições do processo seletivo simplificado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para a contratação de pessoal que vai trabalhar em Salvador.

O prazo, que venceria em 1° de março, foi prorrogado para 13 de março. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site selecao.ba.gov.br.

São oferecidas 39 vagas para técnicos de nível superior, nas áreas de administração (2), comunicação social (1), contabilidade (2) e direito (34); e 10 vagas para técnicos de nível médio.

Em todas as funções, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salários entre R$ 2 mil e R$ 2,7 mil, além da possibilidade de auxílio para alimentação e transporte. O processo seletivo será constituído de uma única etapa, com avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório.

adblock ativo