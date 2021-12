Detran leiloa veículos com lances a partir de R$ 100

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai leiloar em Salvador e Feira de Santana, a 109 km da capital, veículos e sucatas apreendidas pelo órgão. No total são 724 lotes, com lances a partir de R$ 100, que podem ser feitos presencialmente ou online nesta quarta-feira, 28, e quinta-feira 29, a partir das 9h .

Os leilões presenciais vão acontecer no auditório do Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no bairro de Pernambués, em Salvador. Para arrematar os lotes, é preciso levar o RG, CPF e comprovante de residência.

Já para fazer os lances online, é preciso acessar o site BRbid Leilões e fazer o cadastro na página. Os lotes já estão abertos para lances antecipados.

Os editais dos leilões também estão disponíveis na página, além das descrições e fotos dos veículos, datas e locais para visitação e retirada dos lotes.

De acordo com o Detran, os veículos estão no depósito há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus proprietários. Os automóveis serão entregues aos arrematantes livres de multas e IPVA's antigos, com exceção do licenciamento do ano vigente, que será de responsabilidade do arrematante.

