Detran lança aplicativo para facilitar atendimento

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia lançou nesta terça-feira, 11, o Detran.BA Móbile, aplicativo que permite aos condutores realizar uma série de serviços online. O lançamento foi feito às 15h no prédio da Governadoria e contou com a presença do governador Rui Costa.

A ferramenta é gratuita e está disponível desde esta terça, tanto para Android como para iOS. Ao acessar, o usuário encontra um menu com opções de serviço para habilitação, licenciamento, resultados de exames, multas, simulado de exames, gravame e 'Meu Veículo'.

Pelo número do Renavam, é possível consultar a situação do veículo, o número de multas e a descrição do local e tipo de cada uma delas. Uma notificação será enviada sempre que a carteira nacional de habilitação (CNH), o seguro DPVAT ou o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estiverem prestes a vencer.

Quem está tirando a habilitação também pode consultar o resultado de exames e fazer o simulado. No ícone intitulado 'Meu Veículo', o usuário tem acesso ao prazo de vencimento de extintor, troca de pneu e de óleo.

Segunda via

"Dentro de 15 dias também disponibilizaremos a solicitação de segunda via de habilitação, CRLV (documento de registro do licenciamento) e permissão internacional para dirigir", disse o diretor-geral do Detran-BA, Maurício Bacelar.

Segundo ele, em um primeiro momento os documentos serão enviados para a sede do órgão ou para os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Em um prazo de 30 dias, ele planeja que esses documentos sejam encaminhados diretamente à residência dos solicitantes. "Dentro de seis meses, as pessoas só vão ao Detran para fazer biometria ou tirar foto", previu o diretor-geral.

Com isso, ele disse esperar redução na demanda do órgão, que só na sede, em Salvador, realiza cerca de 1.300 atendimentos diários.

O governador Rui Costa elogiou a iniciativa: "Eu havia dito a ele que o serviço de trânsito estava longe da realidade tecnológica. Com o aplicativo, o cidadão deixa de ver o Detran como uma autarquia que só lhe causa transtorno. Agora, o órgão dormirá na cabeceira de cada motorista".

Meta é utilizar ferramenta online para localizar veículo

O governador Rui Costa anunciou nesta terça que planeja disponibilizar ao cidadão uma ferramenta de busca para veículos roubados.

Ele explicou que, por meio de um site ou aplicativo, quem tiver o carro furtado ou roubado automaticamente poderá digitar a sequência alfanumérica da placa para que as câmeras façam uma busca do veículo em diversas localidades, como postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e nas vias da capital.

"Eu diria que esse serviço vai reduzir a criminalidade, em especial o roubo de veículos. Pedi ao secretário da Segurança, Maurício Barbosa, e ao Detran que analisem as tecnologias disponíveis com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado (Secti) e, a partir daí, iniciem um projeto de licitação e uma posterior implementação", afirmou.

Câmeras nas BRs

Rui Costa comentou que a ViaBahia instalou fibra ótica em toda a extensão da BR-324 e da BR-116. "Já pedi à concessionária e ela já disponibilizou as imagens para o Centro da Polícia Militar. Teremos de imediato toda a BR-116, a BR-324, com imagens disponibilizadas para a polícia. Com isso, teremos mais segurança".

Em Indaiatuba, interior de São Paulo, um projeto semelhante implantado desde 2011 provocou redução de 70% no número de roubos de veículo e a prisão de mais de 200 pessoas, segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos.

