Detran é alvo de 'fake news' sobre descontos no pagamento de serviços

Após ser alvo de notícias falsas (fake news) sobre descontos no pagamento de serviços de habilitação e veículos, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) fez um alerta para a população, principalmente durante o período eleitoral.

Segundo o órgão, integrantes de uma quadrilha que atua em vários estados clonam perfis e se passam por servidores do órgão, oferecendo vantagens em troca da transferência eletrônica de dinheiro.

“O departamento alerta que não envia mensagens aos cidadãos pela internet e que os valores das taxas são estabelecidos por lei e devem ser pagos no banco”, diz o Detran, em nota. Para ter acesso às informações, o usuário pode acessar o portal de serviços ou se dirigir a um dos postos de atendimento do órgão, na capital e no interior.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) investiga o crime e vai solicitar a participação da Polícia Federal no caso.

