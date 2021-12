Detran começa a interiorização das operações da lei seca

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) começou esta semana a interiorização das operações para coibir o consumo de álcool por motoristas (lei seca).

Como parte das ações, a "caravana" do Detran esteve nesta quarta, 8, em Brumado (a 537 km de Salvador) atuando em parceria com a Polícia Militar.

A blitz de alcoolemia abordou 130 condutores, que passaram pelo teste do bafômetro. Ninguém foi flagrado alcoolizado, mas 11 veículos foram apreendidos por infrações como dirigir com licenciamento atrasado ou sem habilitação.

O funcionário público Wilson Carlos de Jesus, liberado na blitz, elogiou a iniciativa. "A alcoolemia é um dos fatores que mais matam no trânsito. Essa ação deve se estender a todos os municípios, e Brumado só ganhou com a ação", disse ele.

O coordenador das operações, major PM Luide Souza, disse que as ações seguirão no interior. "A orientação da direção do Detran é levar a blitz de alcoolemia ao maior número possível de municípios, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito em todas as regiões do estado. O resultado das abordagens em Brumado mostra que o cidadão está mais consciente dos riscos de beber dirigindo e das graves consequências desse ato", ressaltou o oficial.

Educação

"O trabalho do Detran, junto com a Polícia Militar, está sendo muito significativo, pois estamos conseguindo educar os condutores. Isso se reflete na diminuição do número de infrações e de acidentes", declarou o comandante da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major Jocevã Oliveira.

