Detran começa a aceitar cartões para pagamento de multas

Depois de aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que pode conferir até 40% de desconto no pagamento de multas, o Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) anunciou nesta segunda-feira 14, que começará a aceitar cartões de crédito no pagamento das multas de condutores infratores. Assim, a resolução que já é válida para clientes do Banco do Brasil, irá se estender para outras bandeiras.

Segundo o diretor-geral do Detran-BA, Lúcio Gomes, há 15 dias foi aberto o pedido de credenciamento e espera-se que, no máximo em 30, os primeiros pontos de atendimento já estejam funcionando.

A medida vem acompanhada ainda, da previsão de lançamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital, que deve começar a veicular a partir de 1º julho em todo o Brasil.

De acordo com o órgão, será possível aos agentes de trânsito e instituições financeiras baixarem o aplicativo e verificarem a autenticidade do documento, dificultando algum tipo de fraude.

