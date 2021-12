Detran capacita 700 mototaxistas em Lauro de Freitas

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) lançou no sábado, 11, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), um curso gratuito para capacitação de 700 mototaxistas.

As inscrições para a primeira turma, que vai contar com 35 alunos, abrem nesta segunda-feira, 13, e segue até o dia 31, na Base Operacional de Trânsito, na Estrada do Coco, das 9h às 13h.

Para se candidatar, o motorista deve ter mais de 21 anos e estar habilitado na categoria A, motos. No momento da inscrição, é necessário apresentar o laudo, a carteira de habilitação e o comprovante de residência.

"O conteúdo da capacitação qualifica o mototaxista para os desafios da profissão e ajuda a construir um trânsito seguro", ressaltou o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes.

São 25 horas de aulas teóricas sobre legislação, gestão de risco sobre duas rodas, equipamentos de segurança, cidadania e relação com o público, além de cinco horas de exercícios práticos.

O presidente da Cooperativa de Mototaxistas de Itinga, Wilton Rebouças, comemorou a iniciativa do órgão. "Esse curso é motivo de felicidade para a categoria aqui em Lauro de Freitas, porque vamos ter mais reconhecimento da população pelo nosso trabalho".

adblock ativo