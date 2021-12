Detran-BA oferece 865 veículos e sucatas em leilões online

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) realiza dois leiões online durante a Semana Santa, para a comercialização de 865 veículos conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis.

Na segunda-feira, 29, a partir das 9h, serão oferecidos 424 lotes custodiados em Salvador e Jequié. Os lances já estão abertos no site da empresa responsável, onde é possível conferir fotos dos veículos e locais de visitação.

A segunda rodada acontece na terça, 30, quando estarão disponíveis 441 lotes custodiados em Barreiras e Vitória da Conquista, com início às 9h. Os interessados no leilão já podem registrar lances pela internet, com acesso aos detalhes sobre evento.

Os editais dos leilões com as regras para os participantes podem ser consultados no site do órgão.

