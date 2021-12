Detran alerta população sobre golpe pelo WhatsApp

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) alertou para um golpe que está circulando no WhatsApp. De acordo com o órgão, usuários denunciaram que receberam mensagens pelo aplicativo de supostos funcionários do Detran, oferecendo facilidades em serviços do órgão, como liberação de veículos removidos em blitz.

O suposto funcionário cobra um pagamento em dinheiro. O Detran destacou que a ação é "um golpe praticado por uma quadrilha que atua também em outros estados". De acordo com o órgão, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi acionada e está investigando o caso.

