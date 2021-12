Detran alerta para falso e-mail sobre perda da habilitação

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) fez um alerta, em nota divulgada nesta quinta-feira, 24, sobre um falso e-mail que está sendo enviado a condutores de veículos informando a perda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ter ultrapassado o número de pontos.

De acordo com o Detran, o falso e-mail é enviado com a assinatura do órgão, mas é uma informação inverídica, que não deve ser levada em consideração.

O e-mail é enviado aos condutores com o assunto "Entrega de sua carteira de motorista" e com o seguinte texto: "Por motivo de perda de 21 pontos ou mais no prazo de 12 meses, conforme extrato de multa em anexo, informamos que sua Carteira Nacional de Habilitação se encontra suspensa em nosso sistema. Pedimos ao Sr(ª) comparecer no endereço da agência do Detran em anexo para efetuar a entrega de sua carteira de motorista no prazo de 10 dias a contar do recebimento dessa notificação. Departamento Nacional de Trânsito (Detran)".

O órgão informou que não envia e-mails desta natureza aos condutores de veículos e que, em caso de irregularidades, eles são notificados através de correspondência ou publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia.

O diretor-geral do Detran, Maurício Botelho, disse que o órgão está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o assunto.

Condutores podem entrar em contato com o Detran-BA pelo telefone (71) 3535-0888 ou ir pessoalmente à sede do órgão, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Iguatemi.

