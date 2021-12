Detran abre 5 mil vagas para escola pública de trânsito

As inscrições para as próximas turmas do curso para obtenção da primeira habilitação da Escola Pública de Trânsito (Eptran), vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), começam no dia 20 de fevereiro, a partir das 10h. Conforme a assessoria do Detran, são oferecidas 5 mil vagas.

Para se inscrever é preciso que o candidato seja maior de 18 anos, tenha no mínimo o 1º grau completo, esteja desempregado com renda igual ou inferior a um salário mínimo e ter estudado em escolas públicas federais, estaduais ou municipais, ou privada com bolsa integral comprovada. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet.

Quem não atender aos requisitos exigidos terá a inscrição automaticamente cancelada, conforme alerta o Detran.

