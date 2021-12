Detentos serram grade e fogem de delegacia em Serrinha

Dois homens, identificados como Jociel Cordeiro de Oliveira, conhecido como "Ciel", e Alexsandro Santos Ribeiro, fugiram da carceragem da Delegacia de Polícia Civil (DPC), em Serrinha, a 183 km da capital baiana, após serrarem as grades de uma das celas. A fuga ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 23.

De acordo com informações do site Calila Notícias, os presos teriam utilizado uma serra com sabão para cortar as barras que sustentam a grade da cela, e conseguiram escapar. A fuga dos homens só foi percebida por volta das 6h, durante a contagem dos internos.

Equipes da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) estão realizando diligências para tentar capturar os fugitivos.

adblock ativo