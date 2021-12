Detentos são feridos dentro de conjunto penal de Feira de Santana

Dois detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, foram vítimas de agressão no pavilhão seis da penitenciária, na sexta-feira, 30. Eles foram atingidos por golpes de “chucho”, arma artesanal pontiaguda feita com pedaços de ferro. A dupla tentou separar uma briga que acontecia.

Thiago Apolônio de Jesus, 24 anos, foi golpeado na cabela e no pescoço e Leonardo Vitório dos Santos Gomes, 33 anos, foi ferido nas costas.

Os presos foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), foram medicados, liberados e já retornaram ao Conjunto Penal.

