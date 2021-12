Detentos rendem carcereiro e fogem da delegacia de Santa Cruz Cabrália

Cinco detentos fugiram da delegacia de Santa Cruz Cabrália na noite desta sexta-feira, 29. De acordo com informações do site Radar64, eles renderam o carcereiro por volta das 20h, no momento em que as grades eram fechadas.

Os detentos, identificados pelos prenomes Gabriel, Taironi, Everlon, Natan e Joã Pedro, prenderam em uma cela o carcereiro e outro detento que não queria fugir.

Ainda de acordo com o site, antes de fugir, os cinco homens arrombaram dois armários da delegacia e roubaram armas. A polícia faz buscas pela região para localizá-los.

adblock ativo