Detentos prometem liberar reféns na manhã desta segunda

Após sete horas de rebelião, os detentos do Presídio Regional de Feira de Santana, cidade distante 109 km de Salvador, prometeram liberar os reféns apenas na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com o coronel PM Adelmário Xavier, comandante da Regional Leste, todas as exigências feitas pelos presos foram atendidas.

O grupo pediu a presença da imprensa, da OAB e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Feira de Santana no local.

O presidente da Câmara, Ronny Oliveira, chegou ao presídio por volta das 19h para participar das negociações. "Eles pediram nossa presença por segurança, pois foram transferidos para outro pavilhão", disse o vereador.

O Caso

Sete detentos foram assassinados e cinco ficaram gravemente feridos na tarde deste domingo, 24. Um dos mortos foi degolado. Dois já foram identificados, Aroldo Brito, preso por assalto a banco e José Sirla, preso por porte ilegal de arma e homicídio. Outro detento de prenome Walisson também foi morto.

O Pavilhão 10 tem capacidade para 152 presos, mas abriga 340. A rebelião começou por volta das 14h30 durante o horário de visita. Familiares que chegavam ao presídio e se dirigiam ao Pavilhão 10 foram feitos reféns. Segundo informou um agente penitenciário, são entre 70 e 100 pessoas, entre elas mulheres e crianças.

Participam da negociação o Coronel da PM Xávier, o diretor do presídio, Cleriston Leite e Luís Antônio Fonseca, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

