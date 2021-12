Detentos fogem de presídio de Feira de Santana após suspensão de interdição

Bernadinho Silva dos Santos, de 22 anos, acusado de latrocínio (roubo seguido de morte) e Carlos José Pereira de Macedo, 19, detido desde setembro de 2017 por cometer assaltos, fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). Os casos ocorreram nos dias 8 e 1 0 deste mês, logo após o pedido de interdição parcial da unidade, por causa da superlotação, ter sido suspenso.

De acordo com o site Central Blog de Polícia, o diretor da unidade, capitão PM Alan, disse que vai se reunir com o responsável pelo policiamento da área externa do presídio, o tenente Coronel Moraes, comandante da Companhia Independente de Polícia de Guarda, para realizar buscas e também discutir o número reduzido de policiais e agentes penitenciários.

A interdição do complexo aconteceu após uma ação movida pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) e a Ordem de advogados da Bahia (OAB), desde 2015. Na sentença, o juiz de execuções penais, Waldir Viana, pediu o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito com o governo do estado, principalmente quanto à separação de presos do regime fechado e semiaberto e dos presos provisórios dos definitivos.

adblock ativo