Detentos fogem da delegacia e deixam bilhete debochando

Quatro detentos fugiram da delegacia do município de Itamari ( a 156 quilômetros de salvador) na madrugada desta segunda-feira, 25. Além de escaparem, os presos debocharam do sistema carcerário e dos policiais.

"Os loucos vivem pouco, mais vive como pode. Vai aprender ser policia pra tirar onda com o ladrão. E faz outra cadeia que essa é de papelão. Aqui é PCC (SIC)", disseram os detentos no bilhete.



Eles escaparam após serrarem uma das grades da cela. De acordo com o site Voz da Bahia, os foragidos são acusados de crimes envolvendo assaltos e tráfico de drogas.



Equipes da Polícia Militar e Civil realizaram buscas pela região. Apenas um dos fugitivos foi recapturado.

