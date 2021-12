Detentos do presídio de Eunápolis são esfaqueados durante banho de sol

Três detentos do Presídio de Eunápolis, no Sul baiano, foram esfaqueados e espancados neste domingo, 6. Orleans dos Santos Silva, de 28 anos, Ronald Viana Queiroz, de 21, e Caíque Santos da Silva, de 20, estavam no banho de sol quando foram atacados por presos de uma facção crimininosa rival.

Orleans foi agredido às 10h e sofreu ferimentos nas nádegas. Ele foi atendido no Hospital Regional e liberado pouco tempo depois. Já Ronaldo e Caíque, atacados por volta das 15h, foram atingidos nas costas, pernas e nádegas. Eles permanecem internados na mesma unidade de saúde.

Os crimes serão investigados pela polícia e a direção do conjunto penal.

