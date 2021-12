Detentos da Colônia Penal de Lauro de Freitas se formam padeiros e jardineiros

Mais de trinta homens privados de liberdade do sistema semiaberto da Colônia Penal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), receberão certificado de padeiro e jardineiro, nesta terça-feira, 12.

Os cursos foram realizados através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Prisional), da Secretaria da Educação do Estado. Os detentos tiveram 200 horas de curso, aprendendo uma nova profissão a partir de aulas práticas na padaria e nos jardins que integram o espaço do sistema prisional.

Ao todo serão 31 formados, sendo 15 certificações em padeiro e 16 em jardineiro.

