Detento morre em presídio de Vitória da Conquista

O detento Renan Novais Souza, 25 anos, morreu dentro do Presídio Advogado Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador), no sudoeste baiano, na madrugada deste sábado, 26. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele foi agredido na sexta-feira, 25, por outros presos. Ele era natural de Brumado, a 138 km de Conquista.

Ainda segundo a polícia, devido aos ferimentos, ele foi levado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas recebeu alta no mesmo dia e voltou ao presídio, onde não resistiu e morreu.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu o corpo do homem e vai investigar a causa da morte.

