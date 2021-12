Detento mata assassino da mãe em presídio de Feira

Um detento do Conjunto Penal de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) é acusado de matar outro preso na unidade prisional. Patrício Amaral de Carvalho, 21 anos, confessou que matou Jairo Borges, 32 anos, ao reconhecê-lo como o assassino de sua mãe.

Jairo teria namorado Maria Lúcia, 35 anos, quando Patrício tinha 12 anos e teria matado a mulher por ciúmes em 13 de novembro de 2007. "Ele encontrou meu tio, que usa muleta, dentro de casa e ficou com ciúmes. Lembro de tudo como se fosse ontem. Ele também me reconheceu. Mantinha relação sexual com minha mãe na minha frente, nunca me deu nada, usava crack na minha frente", disse Patrício para o site Acorda Cidade.

O diretor do Conjunto Penal, o capitão Alan Araújo, disse que o suspeito forçou a estrutura de concreto da cela e conseguiu retirar um pedaço de metal, que utilizou para matar Jairo. Os dois estavam sozinhos na cela no momento do crime.

Patrício alega que foi agredido por Jairo. "Ele me reconheceu primeiro e esperou que todos saíssem para vir para cima de mim. Só tinha eu e ele na cela. Dei umas oito furadas nele. Bati primeiro nele, mas ele não quis parar e eu acabei furando ele todo", contou Patrício, que afirmou não saber que Jairo estava preso na unidade prisional.

O suspeito foi preso na semana passada por furtar um notebook em Santo Amaro. Agora, ele deve ter a pena ampliada, já que cometeu um crime de maior gravidade.

