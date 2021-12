Detento é morto por espancamento no Conjunto Penal de Feira

O detento Judicael Santos Lago, o Pardal, 26 anos foi morto por espancamento em uma cela do Conjunto Penal de Feira de Santana. O crime ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, 7, embora a direção do presídio só tenha sido comunicada no final da manhã. O homem estava preso desde agosto sob acusação de tráfico de drogas. Ele já havia cumprido pena na unidade outras 3 vezes, incluindo uma por crime de homicídio.

De acordo com o diretor da unidade, Edmundo Memeri Dumet, o crime deve ter ocorrido entre 6h e 9h, mas os agentes só foram avisados por volta das 11h. "Um outro detento avisou ao agente que tinha um homem morto na cela, fui avisado e acionamos a polícia", contou.

Ele informou ainda que o detento era tranquilo e não costumava se envolver em confusão. "Acredito que isto tenha sido alguma encrenca que ele se envolveu quando estava solto. Mas não posso afirmar nada. Só a polícia que investigará e chegará a causa e autor do crime", afirmou.

O crime aconteceu na cela 31 do pavilhão 7. O detento foi encontrado na cama de cima de um dos beliches da cela e apresentava vários ferimentos e hematomas. "Acreditamos que o pescoço dele também tenha sido quebrado. A perícia vai nos dizer qual foi a causa da morte", informou a delegada Dorean dos Reis, que presidiu o levantamento cadavérico.

Além de Judicael a cela tinha mais sete presos, que já foram identificados e serão ouvidos pela delegada. "Houve o homicídio e inicialmente a suspeita recai sobre os detentos da cela dele, todos serão ouvidos", informou.

Devido ao crime, as visitas que acontecem no domingo estão suspensas para os detentos do pavilhão 7. "Temos que adotar medidas drásticas. Não é normal e nem aceitável morte dentro da unidade. Os próprios presos estão preocupados e lamentaram o fato", frisou o diretor.

Com capacidade para abrigar 642 presos entre homens e mulheres, a unidade atualmente abriga 1.250. Este é o segundo homicídio dentro do conjunto penal este ano. No dia 12 de outubro, o detento Valdomiro Pereira Ribeiro também foi morto por espancamento.

"Mas venho tranquilizar a todos que este foi um fato isolado, não há este tipo de comportamento nos outros pavilhões e não há nenhum tipo de revolta que possa colocar em risco a vida dos internos. Isto eu posso garantir", destacou Memeri.

