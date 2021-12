Detento é morto dentro do conjunto penal de Eunápolis

Um detento do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, foi morto por outros presos nesta quinta-feira, 25, durante o banho de sol.

Makis Jesus Santos, 19 anos, que estava preso por participar de uma chacina em fevereiro de 2017, teria sido retirado do pátio e levado para uma cela, onde foi espancado, segundo informações do site Radar64. Em seguida, quatro presidiários jogaram o corpo em uma das entradas do pavilhão interior.

Ainda de acordo com o site, foram utilizadas armas artesanais. Uma delas, conhecida como Martelo de Thor, é feita com uma camisa recheada com pedras de sabonetes e pedaços de ferro pontiagudo.

O corpo de Makis foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis. Um inquérito foi aberto para apurar o crime.

