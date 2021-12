Detento é morto dentro de presídio durante banho de sol

O detento José Roberto Dias dos Santos, de 38 anos, conhecido como "Bafafá", do Conjunto Penal de Eunápolis (distante a 650 km de Salvador) foi morto após ser espancando por mais de 30 companheiros da unidade durante banho de sol na tarde desta segunda-feira, 15.

De acordo com informações do site Radar 64, ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital com traumatismo craniano e outras lesões, mas não resistiu. José Roberto sofria ameaças de morte e estava em uma cela isolada dos outros presos.

Imagens do circuito interno do presídio serão utilizadas para esclarecer o caso. Agentes penitenciários e Polícia Militar ainda chegaram a realizar buscas em algumas celas.

José Roberto tinha diversas condenações por homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. As penas somadas passavam de 200 anos. Ele se encontrava preso há 18 anos, mas chegou a fugir de três presídios nos quais esteve.

Em 2014, ele havia matado um outro detento no mesmo conjunto penal. Erenilton Carvalho dos Santos, conhecido como "Zé Bonitinho", sofreu um corte no pescoço feito com uma lâmina de barbear.

Em depoimento, José Roberto alegou que havia matado o colega de prisão porque ele teria matado várias mulheres e o ameaçado de morte. Ele também declarou que cometeu o crime para tentar mudar de presídio, pois estava insatisfeito com as acomodações do Conjunto Penal de Eunápolis.

