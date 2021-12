Detento é morto dentro de presídio de Eunápolis

Um detento foi morto dentro do presídio de Eunápolis. O corpo de Lindimário Silva dos Santos, 18 anos, foi localizado nesta segunda-feira, 14, durante o banho de sol com um corte profundo na testa.

De acordo com o Radar 64, agentes do presídio viram quatro detentos com os rostos cobertos com camisas arrastando o corpo até o partão de acesso ao pátio.

Não há informações se ele foi morto no pátio ou na cela que ele dividia com outros seis detentos.

Lindimário estava no presídio desde 2 de maio após ser preso em Trancoso por tráfico de drogas. Ele aguardava julgamento.

O crime será investigado pela 1ª Delegacia de Eunápolis.

