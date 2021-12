Detento é localizado após não retornar de "Saidão de Natal"

Um homem que estava foragido do presídio de Juazeiro foi preso nesta segunda-feira, 1º. Rodrigo Silva Nunes foi beneficiado com o "Saidão de Natal" em 2018 e não havia retornado desde então.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Região Metropolitana de Salvador (RMS) faziam rondas no bairro Simões Filho I, quando abordaram Rodrigo. Durante a revista, ele apresentou um documento com o nome Maxuel dos Santos Cruz.

Ao notar o nervosismo, os militares fizeram consulta ao banco de dados da SSP e identificaram que o nome apresentado não correspondia à pessoa. Rodrigo foi identificado e apresentado na 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho).

Após os procedimentos e audiência de custódia pela ação, Rodrigo será reencaminhado para o presídio de Juazeiro.

