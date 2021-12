Detento é linchado no Conjunto Penal de Jequié

Um detento foi linchando dentro do Conjunto Penal de Jequié (distante 367 km de Salvador), no sábado, 7. Segundo informações do site Jequié Repórter, Edmilson Ferreira dos Santos era condenado por homicídio.

Ainda segundo a publicação, Edmilson foi condenado por ter assassinado a companheira grávida, Leila da Silva Oliveira, no dia 28 de janeiro deste ano, na cidade de Poções. Ele teria cometido o crime com a ajuda de um irmão menor de idade.

A mulher ficou internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu. Não há detalhes sobre as causas do linchamento.

