Detento é enforcado em cela do presídio de Serrinha

O detento Raimundo Nonato de Assis Santos, de 38 anos, morreu enforcado no Conjunto Penal do município de Serrinha (a 173 Km de Salvador), neste sábado, 11. Ele foi encontrado na cela SE 02, do Pavilhão do Seguro, com o pescoço amarrado a um lençol que estava preso a um comungol de concreto. A polícia suspeita que ele tenha sido enforcado por outros presos.



O titular da Delegacia de Serrinha, delegado Hidelbrando Alves da Silva, esteve no local do crime e realizou o levantamento cadavérico. O corpo do presidiário foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil de Serrinha.



De acordo com as informações do site Acorda Cidade, "Nonato", como era conhecido, participou da negociação com os policiais na rebelião que ocorreu no dia 27 de maio, no presídio da cidade de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

adblock ativo