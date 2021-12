Detento beneficiado com saída para Páscoa é morto em Ipiaú

Um detento que tinha recebido o benefício de "saidão" de Páscoa foi morto na noite desta terça-feira, 18, na rua 24 de Agosto, no bairro São José Operário, em Jequié (a 366 quilômetros de Salvador). Ele cumpria pena no Conjunto Penal do município.

Segundo informações do site Giro em Ipiaú, Rosival Santos Machado, 23 anos, também conhecido como "Cacau", estava seguindo para a casa da tia quando foi surpreendido por dois homens em uma moto de cor preta.

O passageiro que sacou a arma e efetuou os disparos contra a vítima, que morreu no local. Cacau deveria retornar para o complexo ainda nesta semana.

adblock ativo