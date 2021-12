Destroço de embarcação é encontrado em Nova Viçosa

Parte da embarcação "Japira I", desaparecida em Nova Viçosa no dia 24 de junho, foi encontrada por uma equipe da Força Aérea Brasileira (FAB) nesta quinta-feira, 2, na região conhecida como Parcel das Paredes. No entanto, os pescadores Elieson Grifo, Marciel da Silva e Marlon dos Santos, que estavam na embarcação, não foram encontrados.

A Marinha do Brasil encaminhou mergulhadores especializados em resgates para realizarem a inspeção no casco achado, mas não foi encontrado nenhum vestígio dos pescadores desaparecidos. A Marinha manteve as buscas durante o período noturno.



No início da manhã desta sexta-feira, 3, uma aeronave da FAB, modelo C-130, realizou um novo sobrevoo na região mas, até o momento, não há novas informações.

