Desocupação de 230 famílias gera tumulto e protesto em Lauro de Freitas

Famílias que viviam em uma ocupação localizada no loteamento do Caji, em Vida Nova, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foram retiradas dos barracos na manhã desta segunda-feira, 6. A ação realizada por equipes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e Polícia Militar (Rondesp e Batalhão de Choque) foi tumultuada.

"Chegaram utilizando o poder para desapropriar 230 famílias, entre idosos, adultos, crianças e mulheres grávidas", contou Cláudio Abreu, porta-voz do grupo, ao A TARDE. As famílias estão no local há cerca de um mês.

O advogado Caio Rocha, que defende as famílias, disse à reportagem que a ação de aproximadamente 100 policiais militares ocorreu sem mandado judicial. "Eles vieram na semana passada com um mandado de 2014, mas após questionarmos eles foram embora e hoje voltaram alegando desforço imediato para a desocupação", disse o jurista. "Essas famílias não têm para onde ir", afirmou Rocha.

Barracos foram destruídos com auxílio de tratores | Foto: Cidadão Repórter

Os barracos foram destruídos com auxílio de tratores. Em protesto contra a ação policial, um grupo de populares queimou objetos em via pública.

Assista:

Em resposta ao A TARDE, a PM-BA, por meio do Departamento de Comunicação Social, informou que atuou em apoio à ação do órgão.

Sem comprovação, os moradores acreditam que a desapropriação foi requerida por uma suposta juíza, sem ter o nome revelado, que seria proprietária de um terreno vizinho.

Ao A TARDE, no final de março (Leia mais), a Conder assumiu propriedade do terreno ocupado. "O terreno tem finalidade pública com utilização a ser definida", informou. Ainda segundo a Companhia, "as delimitações improvisadas demonstram o caráter orquestrado para uma futura ocupação irregular".

Equipes do Batalhão de Choque durante desapropriação | Foto: Cidadão Repórter

