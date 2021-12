Desmanche de motos é descoberto em Jandaíra

Um desmanche de motocicletas roubadas foi descoberto no municípico de Jandaíra, a 202 km de Salvador, nesta quarta-feira, 13. Segundo informações da Polícia Civil, divulgadas nesta sexta-feira, 15, o local pertencia a Ewerton Calazans, que foi autuado em flagrante por receptação e estelionato.

Ainda de acordo com a polícia, Ewerton alugava e vendia as peças das motos receptadas. No local do desmanche foram apreendidos pneus, peças e motocicletas. Ewerton foi autuado por policiais da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas) e da Delegacia Territorial (DT/ Esplanada) na quarta-feira, 13. Ele já se encontra no sistema prisional.

