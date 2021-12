Desmanche de carros é localizado pela polícia em Feira de Santana

Um Audi modelo A3, que tinha sido roubado, foi encontrado em um desmanche de veículos, no bairro de Novo Horizonte, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). No local, havia também um Fiat Fiorino, também roubado, diversas peças, cilindro de gás, acessórios, além de placas de outros veículos desmanchados e muitas ferramentas utilizados para o desmonte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o local foi achado por policiais da Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 56ª Companhia Independente da Polícia Militar (Feira de Santana), após uma denúncia anônima que descrevia uma grande movimentação de veículos na localidade.

“As placas eram quentes, mas não batiam com os chassis”, explicou o tenente PM Felipe Santos Leoni, coordenador do Peto da 56ª CIPM. Ele ainda disse que um dos carros era de Salvador.

Ninguém foi preso no imóvel, mas, de acordo com a SSP, a polícia busca localizar os proprietários e envolvidos no crime. Os bens e materiais apreendidos foram registrados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Feira.

