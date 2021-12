O deslizamento de uma encosta deixou três carros soterrados e derrubou um poste de energia, na manhã desta quarta-feira, 13, na rua Dom Avelar, no bairro do Calabetão, em Salvador. O fato ocorreu devido as chuvas que ocorrem na capital baiana.

Nenhum morador ficou ferido durante o desabamento. De acordo com moradores da localidade, o barro que desceu da ribanceira encobriu uma garagem onde estavam os veículos. Uma árvore também despencou do barranco. A região ficou sem energia e a fiação elétrica exposta. Assista:

Da Redação Deslizamento soterra três carros e derruba poste no bairro do Calabetão

Ainda segundo os moradores, esse é o segundo desabamento na região. Alertas de deslizamento de terra foram realizados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta manhã, nos bairros de Bom Juá, Castelo Branco (Moscou), Sete de Abril (Bosque Real) e São Caetano (Baixa do Cacau).

adblock ativo