Frequentes deslizamentos de pedras na região conhecida como Córrego do Ouro, zona rural do município de Guaratinga (699 km de Salvador), vêm preocupando moradores do local (assista a vídeo abaixo).

Segundo informações do site Guarananet, na tarde desta segunda-feira, 4, um grande pedaço de rocha se soltou e caiu em meio a uma propriedade rural. A região já havia sofrido danos por causa de um outro deslizamento.

A pedra que se desprendeu de uma altura de cerca de 80 metros acabou não deixou danos na propriedade. Porém, o pedaço que havia caído da primeira vez tinha proporções maiores. As dimensões foram de aproximadamente 100 metros de largura, 50 de altura e 10 de espessura. O peso foi estimado em mais de 700 mil toneladas.

Assustados, moradores do local foram até a prefeitura da cidade para conversar com a Defesa Civil, nesta terça-feira, 5. Formado por cinco pessoas, o grupo relatou que após o primeiro deslizamento vários estrondos e barulhos ainda foram ouvidos.

Segundo a Defesa Civil da cidade, as informações foram repassadas à central do órgão em Brasília, no Distrito Federal. A expectativa é de que um técnico compareça em Guaratinga para avaliar a situação. Enquanto isso, a recomendação e de que se evite a aproximação de pessoas no local e que os proprietários evacuem os animais das proximidades.

Da Redação | Foto: Reprodução | Guarananet Deslizamento de rocha preocupa moradores de Guaratinga

adblock ativo