Desfile cívico antecipado reúne 2,5 mil pessoas em Humildes

O Dia da Pátria só é comemorado no domingo, 7, mas para cerca de 2 mil alunos de 10 escolas públicas e particulares do distrito de Humildes em Feira de Santana a data chegou antes e nesta quinta-feira, 4, eles saíram pelas ruas da localidade em um grande desfile cívico. A praça principal do distrito, onde é localizado o mercado público, ficou lotada de crianças, adolescentes e jovens com suas fardas ou fantasias que com sorriso no rosto marchavam ao ritmo de fanfaras e bandinhas. A iniciativa foi da coordenação pedagógica da Escola Municipal Mãe dos Humildes.

"Aqui ficou 3 anos sem ter desfile, que era feito com poucas escolas e o exército, mas retomamos este ano e até nos surpreendemos com a quantidade de escolas envolvidas. Este desfile cívico marca a Independência do nosso Brasil", informou o idealizador do evento, professor Reginaldo da Silva Santos.

O desfile foi prestigiado pela população do distrito. Como a dona de casa Maria Angéliaca Ferreira que parou os afazeres da casa para ficar na janela observando os estudantes passar. "Lembrei da minha infância onde íamos desfilar no 7 de setembro com a escola. Era uma festa respeitada. E hoje vejo que esmo com tanto descaso os professores e alunos daqui se preocupam em manter as tradições e respeito pela pátria", afirmou.

O comerciante Elenildo Mário Silva se revesava entre a porta e o caixa de seu estabelecimento para não perder nada. "É muito bom ver este desfile acontecer. É uma iniciativa muito boa, pois estimula o patriotismo e respeito ao nosso país. É uma pena que não podemos fechar nossos estabelecimentos para prestigiar. Mas quem sabe no próximo ano nos reunimos e apoiamos o evento", frisou.

Embora o evento tenha sido promovido por escolas do distrito nenhuma autoridade da prefeitura ou secretária de educação se fez presente. E a ausência foi sentida pelos participantes. "Como um evento como este reunindo mais de 2,5 pessoas e ninguém da prefeitura se fez presente. O prefeito e a secretária de educação poderiam mandar representantes. Mas infelizmente é a forma deles fazer política", falou Neuza Lima Santos, moradora do distrito.

Durante o desfile foi lançado o hino oficial do distrito que é composição do poeta Antônio Ramos, conhecido como Ramos Feirense. O hino poetiza a história do distrito, suas belezas naturais, suas cultura e a tradição de seu povo. "É um momento único, ter tido o privilégio de ser o autor deste hino é maravilhoso. Este distrito tem um espaço especial em meu coração", destacou o autor.

O evento serviu também para celebrar os 23 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente como lei no País.

