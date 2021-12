Desestrutura e beleza geram visão contraditória em turistas

Os milhares de turistas que têm desembarcado de transatlânticos no Porto de Salvador desde meados de dezembro - só nesta segunda-feira, 7, foram nove mil - experimentam sentimentos contraditórios em relação à cidade. Embora encantados pelos atrativos naturais e históricos da capital baiana, ao desembarcar dos navios os turistas precisam enfrentar diversos problemas estruturais.

A ausência de sinalização nas ruas do Centro Histórico e o mau funcionamento de equipamentos como o célebre Elevador Lacerda são as queixas mais recorrentes. Em uma extensa fila, sob o sol escaldante da manhã desta segunda, a família da carioca Vanessa Sotero, 37, aguardava para subir à Cidade Alta pelo Elevador Lacerda. Com apenas duas cabines operando, o sistema conta com dois micro-ônibus para transportar os passageiros que, diariamente, precisam chegar à Cidade Alta e à Cidade Baixa.

Após 35 minutos de espera, finalmente Vanessa, o marido, Carlos Alberto Sotero, e as filhas, Michele e Camila, de 5 e 7 anos, conseguiram embarcar. "Esperava mais conforto no elevador. Como é um ponto turístico famoso, deveria ser mais bem cuidado. A cabine estava lotada e quente e a subida não foi muito confortável", criticou a turista.

Embora tenha queixas sobre o Lacerda, Vanessa não escondia o encantamento pela cidade: "Encararia novamente a fila, pois a vista da Praça Municipal compensou todo o nosso esforço".

Alto fluxo - Até março, estima-se que cerca de 260 mil turistas cheguem a Salvador a bordo de transatlânticos. Só até fevereiro, a média será de um navio por dia.

Na semana do Carnaval, estão sendo esperados 12 navios, com mais de 26 mil passageiros. Nos dois últimos dias da festa momesca, estão programados quatro desembarques em cada dia.

Para a capixaba Lúcia Villas Boas, 44, o que mais a incomodou na cidade foi a falta de sinalização para identificar a direção dos principais pontos turísticos. "Desembarquei e tentei ir sozinha à Igreja do Bonfim e ao Pelourinho, mas acabei perdida. Faltam placas de sinalização na cidade", disse. A aventura pelas ruas, até então desconhecidas pela capixaba, rendeu boas histórias. Por conta da iniciativa de sair sem o guia turístico, ela se propôs, no dia seguinte, a levar os demais turistas que vieram no navio.

"Entrei e saí em ruas desertas e tive medo de ser assaltada. Mas acabei descobrindo a Ponta de Humaitá, que é outro lugar belíssimo. Tudo isso com a ajuda das pessoas, que foram solícitas". comemorou.

Novas cabines - No que depender da nova gestão da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os visitantes que vierem a Salvador terão atenção especial este ano. Até o dia 31 de janeiro, serão entregues as duas novas cabines do Elevador Lacerda (duas semanas depois do prazo inicialmente divulgado pela administração João Henrique em dezembro).

As novas serão climatizadas e com maquinário de última geração. "É a primeira troca total do maquinário em 139 anos", informou o superintendente Fabrizio Menezes. "Se for possível, entregaremos antes do dia 31". Ele pretende elaborar um projeto de sinalização turística, utilizando verbas de R$ 2,6 milhões, cedidas pelo Ministério das Cidades. "Esse projeto ainda vai começar a ser elaborado", completou o superintendente.

Em levantamento pelo buscador de viagens Mundi, Salvador aparece como o quinto destino nacional mais procurado pelos turistas, sobretudo no verão. As praias, as festas e as manifestações culturais são o que mais atraem esses visitantes.

