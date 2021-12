Desconto no IPVA para placas terminadas em 6 encerra hoje

O prazo para os proprietários de veículos com placas de final 6, pagarem o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto, encerra nesta terça-feira, 28, em cota única.

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), ainda esta disponível quitar o imposto em três parcelas. Para esta alternativa, a primeira parcela também vence nesta terça. Quem optar em pagar a cota única, sem desconto, tem até o dia 31 de agosto. Os motoristas podem efetuar o pagamento em agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob. Portanto, é necessário estar com o número do Renavam em mãos.

Ainda segundo a Sefaz, neste mês, os contribuintes com veículos de placas final 3 e 4 devem estar atentos para quitar a terceira cota, que vence respectivamente nos dias 29 e 30. É o mesmo prazo para quem quer pagar o IPVA em cota única, sem desconto. Para maiores informações os interessados devem acessar o site da Sefaz.

