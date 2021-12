Desconto no IPVA para placas final zero termina na segunda

O prazo para os proprietários de veículos com placas de final zero terem o desconto de 5% no pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) termina na próxima segunda-feira, 28. Para efetuar o pagamento, o dono do automóvel deve ir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

O benefício é válido apenas para a quitação à vista. Quem optar por parcelar o imposto em três vezes, precisa pagar entrada também até o dia 28. Outra possibilidade é quitar o valor integral do tributo, sem o desconto de 5%, até 30 de novembro.

O calendário completo de pagamento do imposto pode ser acessado no site. Em caso de dúvidas, os proprietários podem entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

adblock ativo