Descontente com proposta do governo, PM ameaça greve

Salvador pode ficar sem polícia a partir desta terça-feira, 15, após a assembleia que as associações da categoria realizam no Wet'n Wild, na Paralela, às 15h. Na ocasião, será apresentada e discutida com a tropa a lei de modernização da PM elaborada pelo governo do estado que foi divulgada para as entidades na última quinta, 10.

O presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) Marco Prisco, não confirma a greve, mas deixa a entender que o clima é tenso e a categoria está propensa a interromper as atividades. "Greve só se declara em assembleia, que acontece amanhã e a tropa é quem vai decidir", disse.

Ainda segundo Prisco, a proposta apresentada pelo governo não agradou. "Não foi a proposta discutida em mesa nesses nove meses", falou.

A Aspra ainda apontou alguns pontos negativos e positivos, entre eles a não apresentação de proposta sobre remuneração e a emancipação do corpo de bombeiros [confira lista completa abaixo].

De acordo com o governo o investimento será de R$ 45 milhões por ano na PM, com a aprovação da lei. O Grupo de Trabalho (GT) criado também contou com a presença dos representantes das associações de policiais militares e bombeiros, da Casa Civil, da Secretaria da Administração, da Procuradoria Geral do Estado e da Assembleia Legislativa da Bahia da Polícia Militar e presidido pelo secretário Maurício Barbosa da Segurança Pública.

Sobre a remuneração dos policiais o secretário informou que um grupo de trabalho será criado. "O governador determinou a criação de um grupo de trabalho para rediscutir o sistema remuneratório na Polícia Militar, para aumentarmos o soldo do policial e fortalecer o poder aquisitivo." disse.

O secretário falou ainda que na quarta-feira, 16, pela manhã volta a se reunir com o grupo de trabalho para discutir mais uma vez o plano.

Boatos circulam nas redes sociais dando como certa a greve. Algumas mensagens com teor de pânico como "Vai haver derramamento de sangue" circulam pela internet.

