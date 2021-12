Descobertas feitas na Igreja de Bom Jesus aumentam visitação

A descoberta de pinturas originais do século XVIII em uma talha de madeira na Igreja de Bom Jesus, em Piatã (a 572 quilômetros de Salvador), tem levado dezenas de pessoas ao mais antigo povoado da Chapada Diamantina. Diariamente, moradores e estudantes visitam as obras de restauração feitas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Mais do que por curiosidade, a intervenção tem sido acompanhada de perto pela comunidade católica no sentido de se reapropriar do espaço litúrgico, mais belo e com significação histórica. Já as escolas têm levado alunos para absorver a metodologia dos trabalhos, e os fiéis lançam um olhar de saudade e interesse sobre a igreja.

Sem tapumes - Como as obras de restauração da igreja matriz acabaram se transformando em atração turística, nada de tapumes. Afinal, trata-se de uma cidade apegada às raízes e à religião.

Os técnicos e restauradores mostram a moradores e outros visitantes como anda o trabalho, o que já foi recuperado e os grandes achados. Com cerca de 250 anos, as obras estavam sob três camadas de tinta e papel de parede. Foram encontradas por meio de prospecção.

"São duas peças entalhadas em madeira umburana, com 17 m², que têm mérito excepcional pela originalidade", explicou a coordenadora de Restauro de Elementos Artísticos do Ipac, Milena Tavares.

"Os altares de madeira revelam pinturas belíssimas, com motivos florais e douramento original, que irá valorizar a espacialidade do templo, pela feição singular na região. Por isso, estamos recebendo inúmeras pessoas em busca de informações, passadas pelos próprios técnicos", explicou.

Os trabalhos na Igreja de Bom Jesus, em Piatã, começaram em abril e devem ser finalizados até dezembro, segundo o Ipac.

