Desaparecido há 24h, idoso com Alzheimer é localizado no sul da Bahia

Um idoso de 78 anos foi encontrado na manhã deste domingo, 9, após estar desaparecido há 24h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), ele, que possui Alzheimer, estava no KM 23 da BR 415, a cerca de 18 quilômetros de distância de sua casa em Ilhéus (a 310 quilômetros de Salvador).

Os policiais realizavam ronda quando localizaram o idoso andando sozinho no acostamento da rodovia. A equipe, então, decidiu se aproximar e após uma conversa com o homem notaram que ele estava desorientado, sem fornecer informações precisas.

As primeiras informações cedidas pelo idoso eram de que ele residia no povoado do Banco da Vitória, mas ao se dirigir ao local com os agentes, não foi reconhecido pelos moradores.

Os policiais encontraram o documento de identificação do idoso e consultou o bando de dados, verificaram sua real localização e o conduziram até a residência. Ao chegarem, os familiares, que já estavam o procurando, receberam o idoso.

