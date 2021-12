Desaparecido em Sergipe, homem é resgatado na Bahia após 24 horas

Um homem de 31 anos foi resgatado na tarde desta quinta-feira, 16, em Ribeira do Pombal (a 289 quilômetros de Salvador), após ficar 24 horas desaparecido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os familiares de R.M.M.S estiveram em uma unidade policial para formalizar o desaparecimento dele, que saiu da residência em Simão Dias (SE) e não informou destino. Ele tinha sido visto pela última vez em Banzaê (a 326 quilômetros de Salvador).

Os agentes, então, fizeram uma busca na região e encontraram o homem no km 155 da BR-100, às margens da rodovia. Ele estava com semblante cansado e desnorteado, foi necessário encaminhá-lo ao Hospital Regional de Ribeira do Pombal, para atendimento médico.

Após o atendimento, os policiais entraram em contato com os familiares, que se dirigiram para unidade hospitalar para encontrar o homem. Em seguida, os agentes os conduziram até a residência em Simão Dias.

adblock ativo