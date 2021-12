"Desafio é combater a poluição dos rios", diz especialista

O professor Paulo Serrano, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), ressalta que o maior desafio hídrico não é a escassez, mas combater a poluição dos rios.

Serrano, que já realizou pesquisas nos rios Paraguaçu, Joanes, Ipitanga e Jacuípe, pontua que, em relação à qualidade, a falta de tratamento é o que mais reduz a disponibilidade hídrica.

No caso do Paraguaçu, outra preocupação é a contaminação da água por agrotóxicos. "A maioria das cidades na região da bacia não conta com os serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários. O esgoto continua poluindo os afluentes e os rios Paraguaçu e Jacuípe", afirma.

Para ele, a quantidade de água que somam os reservatórios que alimentam a capital e a região metropolitana "traduz uma condição confortável". No entanto, o especialista destaca que o governo precisa manter "permanente vigilância e controle operacional" sobre os reservatórios.

A Embasa destaca que estão em andamento obras para ampliar os sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Camaçari e Simões Filho, ambas situadas na área de influência das barragens Joanes I e II.

Informou, ainda, que já ampliou o índice de atendimento do serviço de esgotamento sanitário em Muritiba, Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, São Félix e Feira de Santana, cidades situadas na bacia do rio Paraguaçu.

