Desabrigados de Santo Amaro são acolhidos em escola e ginásio do município

Apesar da prefeitura ainda não ter contabilizado a quantidade de famílias desalojadas e desabrigadas na cidade de Santo Amaro (a 75Km de Salvador), muitas pessoas estão abrigadas em escolas municipais e no ginásio do município após as fortes chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira, 14. Até o momento, não há registro de vítimas fatais e nem de feridos. Os moradores que sofreram com o temporal mas não perderam suas casas, se dedicam à limpeza dos imóveis invadidos pela lama.

Segundo o prefeito Ricardo Machado, colchões, cobertores e cestas básicas serão distribuídos para as vítimas da chuva. O prefeito decretou ontem estado de emergência no município. Esta não é a primeira vez que o local foi atingido pelas enchetes. A maré alta que coincidiu com a forte chuva, prejudicou ainda mais a cidade.

As áreas mais atingidas foram os bairros Ideal, Trapiche de Baixo, Pitinga, onde três casas caíram; Rocinha, Maricá, Baixa da Égua e Bonfim, localidade em que quatro casas desabaram. A Ponte da Moringa, principal via da cidade, está condenada pela Defesa Civil. A estimativa é de que 200 casas tenham sido invadidas pela água. A maioria dos bairros está na margem do Rio Subaé.

Prefeito decretou estado de emergência desde esta quarta quando o rio Subaé transbordou

Em Nazaré das Farinhas, o prefeito decretou estado de emergência. As ruas estão alagadas, crateras foram abertas por causa da força das águas e diversos deslizamentos de terra já foram registrados no município.



Na BR 420, que liga as cidades de Cachoeira e Santo Amaro, pedras das encostas estão descendo devido ao temporal que atinge a região, levando situação de perigo aos motoristas que trafegam na pista. A prefeitura está utilizando maquinário pesado para retirar as pedras da estrada.



No Colégio Estadual de Cachoeira, parte de um muro desabou e as aulas foram suspensas. E na cidade de Vera Cruz também é crítica a situação por conta das chuvas. Cerca de 33 casas foram destruídas e o acesso às praias estão intransitáveis. Há muitos moradores desabrigados.



*Com redação de Michele Mendes | A TARDE On Line.

