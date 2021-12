Deputados baianos visitam Dom Luiz Cappio

A sexta-feira do bispo dom Luiz Cappio, alojado na capela São Francisco, em Sobradinho (556k de Salvador), foi bastante movimentada. Hoje o bispo completa o seu quinto dia de greve de fome e, além de receber a visita e dois deputados baianos, foi examinado pelo médico Edil Santos, que assegurou que d. Luiz está muito bem, mesmo com os quatro dias sem alimentação. Sua pressão está normal, assim como os batimentos cardíacos.

Visitaram d. Luiz os deputados estaduais Misael Neto (DEM) e Roberto Carlos (PDT). Os deputados afirmam que foram fazer um trabalho de intermediação entre o bispo e o governo do Estado. De acordo com Misael Neto, a Comissão Especial do São Francisco esteve reunida na Assembléia Legislativa e ficou decidido que seria marcada uma audiência com o governador Jaques Wagner (PT).

“Achamos interessante marcar uma audiência por ser ele o mais alto cargo do Estado. Pelo fato de o projeto de transposição ter interferência na Bahia e enquanto ministro foi o responsável pelo acordo para cessar o primeiro jejum do religioso. Além disso, o governador mantém uma relação umbilical com o Palácio do Planalto, com o presidente Lula”, explicou o deputado, assegurando que a intenção “não é constranger o governador nem dar apoio irrestrito ao bispo, apenas tentar intermediar o diálogo”.

Para o deputado Roberto Carlos, é preciso ter conhecimento total do acordo feito há dois anos em Cabrobó (PE). “Sabemos qual a real situação do rio e o Governo Federal é infeliz na questão de tocar a transposição", critica.

