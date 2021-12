Deputados baianos comentam ausência de prefeito em inauguração de policlínica

A ausência do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão Pereira, na inauguração da 11ª policlínica regional pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira, 01, motivou críticas de parlamentares, pelo fato de o gestor municipal ter ignorado a instalação de unidade de saúde apontada como um grande avanço para o município e região. O equipamento atenderá 19 especialidades médicas e custou em torno de R$ 22 milhões.

"Ele foi pego numa gravação desbancando a gestão da policlínica e já havia declarado outras vezes que não estaria presente", disse o deputado federal Jorge Solla (PT), pontuando que a ausência do prefeito "não foi sentida por nenhum dos presentes". "Ele não fez falta, até porque o município aderiu a isso contra a vontade dele", apontou.

Prefeito já havia declarado outras vezes que não iria na inauguração

O também deputado federal do PT Waldenor Pereira destacou que o evento foi aberto à população. "Sem tapume e sem cercas. Apenas a secretária de saúde veio, nem a vice-prefeita esteve presente. Lamentável, aguardarmos a presença dele e ele não vir", ressaltou.

O deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) explicou que a policlínica dará atendimento a pessoas de várias regiões, com oferta de procedimentos importantes e gratuitos. Para ele, a policlínica é o maior avanço em saúde dos últimos 20 anos na Bahia.

"A ausência do prefeito mostra uma ignorância. O município está um caos", acrescentou Falcão, chamando a atenção para a falta de transporte escolar para os estudantes que vivem na zona rural do município.

Transporte Escolar

Desde o dia 8 de julho, quando acabou o recesso dos festejos juninos, alunos de 108 unidades de ensino da zona rural de Vitória da Conquista não compareceram às aulas por conta da ausência da oferta do transporte no município, devido à não finalização do processo de licitação do serviço, como mostrou matéria publicada por A TARDE na edição de domingo (28), no âmbito da série Olhar Cidadão.

O deputado Jorge Solla revelou que as queixas de pais e estudantes são constantes desde a campanha eleitoral passada, com a comunidade reclamando da falta de acesso ao transporte escolar. "As críticas são gritantes com relação ao transporte, mas não só nisso, são gritantes em um conjunto de ações de gestão municipal, como em saúde e políticas públicas", disse o parlamentar.

Solla ainda destacou que o transporte escolar de Conquista era um exemplo na Bahia. "Infelizmente Conquista fez uma péssima escolha, assim como o Brasil fez ao escolher seu presidente", finalizou o deputado.

A reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão Pereira, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.

*Colaborou Keyla Pereira

adblock ativo