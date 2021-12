Deputado Jacó parabeniza Eden Valadares por assumir direção do PT-BA

O deputado estadual Jacó (PT-BA) parabenizou Eden Valadares, candidato a presidente eleito e Everaldo Anunciação, que se despede do segundo mandato à frente do partido na Bahia.

Jacó também saudou Jorge Braga, candidato da corrente Articulação de Esquerda, além de Ellen Coutinho. "O Congresso mostrou que a pluralidade das forças políticas estará bem representada na composição da próxima direção do partido marcando o equilíbrio democrático em nossas instâncias".

De acordo com o secretário nacional de Movimentos Populares do PT, Ivan Alex Lima, as eleições para assumir o Diretório do PT na capital baiana, com vitória de Ademário Costa e Iracema Mouca, já designavam um equilibrado interno dentro o PT. "Nunca fomos partido monolítico, somos um Partido plural, como bem afirmaram Rui Costa e Jaques Wagner no Ato de abertura do congresso", comenta.

