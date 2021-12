Deputado do DEM diz temer confusão em ato no domingo

O ato contra o governo Dilma, domingo, 15, às 16h, no Farol da Barra, em Salvador, é motivo de provocações de opositores e governistas. O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), enviou ofícios à Secretaria da Segurança (SSP), Polícia Federal e Ministério da Justiça, pedindo ordem para evitar tumultos.

Ele teme que "infiltrados" ligados à base de apoio a Dilma perturbem e lembra a "coincidência" da chegada do MST a Salvador.

MST e PT dizem que não vão aparecer, mas dizendo-se "gato escaldado", o deputado registra em nota que não quer "pagar para ver qualquer tentativa petista de reprimir a liberdade de expressão do povo baiano".

Líder do MST, Márcio Matos confirmou a chegada domingo, mas ninguém da entidade vai aparecer no ato da oposição, disse.

O presidente do PT-BA, Everaldo Anunciação, ironizou: "Quem tem tradição de tumultuar atos de adversários é o DEM". Os petistas participarão de uma manifestação pró-Dilma na sexta-feira, com "abraço simbólico" à sede da Petrobras e passeata do Campo Grande à praça Castro Alves.

A SSP informou que vai usar a mesma estratégia de policiamento utilizada em grandes eventos: a Polícia Militar vai garantir o direito de manifestação das pessoas, mas vai acompanhar a movimentação de vândalos para evitar depredações e violência.

adblock ativo