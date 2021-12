Deputado denuncia 100 mortes mensais em hospital de Feira

Por conta do grande número de mortes registradas pelo Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, o deputado federal Colbert Martins vai solicitar ao Ministério Público Federal (MPF) uma visita ao local para investigar as causas dos altos índices.

As mortes foram registradas na Sala Vermelha do hospital, que realiza atendimentos de urgência para pessoas com risco de morte, quando a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) não possui vagas.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Enfermeiros do município, Edklércio Mendonça, a sala registra uma média de 100 mortes por mês. ""No mês de janeiro foram 90 óbitos, em fevereiro, 96, e 100 no mês de março, somente nesta sala, de acordo com relatórios emitidos pelos coordenadores do setor e já identificados pela diretoria do Hospital", afirmou o sindicalista, em entrevista ao site Acorda Cidade.

Em resposta às denúncias, o assessor geral do hospital, Francisco Queiroz, explicou que há uma diferença entre os pacientes que já chegam sem chance de sobrevivência e os que morrem no local. "Pessoas que chegam morrendo de outras unidades não são responsabilidade do HGCA", revelou.

